В Киеве в одном из супермаркетов внезапно умер мужчина

В супермаркете "Сильпо" на улице Маршала Малиновского, 34 в Киеве умер мужчина. Несмотря на то, что тело еще не вывезли из помещения, супермаркет продолжает работать в обычном режиме.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел около 16:00. Погибший зашел в магазин за покупками. По словам сотрудников "Сильпо", мужчина упал в отделе сладкого и начал трястись. Работники и покупатели попытались оказать первую помощь, но он скоропостижно скончался.

На место прибыли патрульные, "скорая" и следственно-оперативная группа. Медикам оставалось лишь констатировать факт смерти. У погибшего с собой не было документов, но был телефон. Правоохранителям удалось установить имя и возраст мужчины.

Тело мужчины накрыли черной клеенкой, оно продолжает лежать в отделе со сладким. Продуктовый ряд с продуктами перекрыли тележками с обеих сторон, но супермаркет работает в обычном режиме. На месте дежурят сотрудники полиции.

Напомним, 13 декабря на улице Туполева, 7, в Святошинском районе Киева посреди дороги умер мужчина. Умерший не дошел до остановки десять метров.

Также 7 ноября в Киеве на парковке на улице Бульварно-Кудрявская, 33, внезапно умер мужчина. Он стоял возле своего автомобиля, внезапно упал и скончался. Медики не успели помочь, у мужчины случился сердечный приступ.