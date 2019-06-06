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В Киеве в Русановском канале утонул мужчина

6 июня, 14:48

Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Мужчина утонул в Русановском канале в Киеве, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"5 июня в 20:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в районе ул. Энтузиастов, 9, мужчина переплывал Русановский канал и утонул", – говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены водолазы  аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые с помощью снаряжения и катера UMS-600 провели поисковые работы. В результате поисков на расстоянии 20 м от берега на глубине четырех метров было обнаружено тело утопленника. Спасатели доставили тело к берегу и передали следственно-оперативной группе.

Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, что в селе Дмитровка Киево-Святошинского района произошло ЧП: в пруду на улице Новой утонул мужчина 1988 года рождения.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет. Водолазы с помощью специального снаряжения извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить, была причиной гибели девушки случайность, суицид или же смерть наступила в результате насилия.

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Тег Киев, утонул, Русановский канал

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Сегодня

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