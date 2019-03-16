Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве водолазы достали из озера тело молодой девушки

Сегодня, 15:48

Погибшей на вид было около 16 лет

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: ГСЧС
В Киеве водолазы достали из озера тело молодой девушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c9/525/5c80c95253111.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c9/525/5c80c95253111.jpg Происшествия Погибшей на вид было около 16 лет

В Киеве из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сообщение том, что на поверхности воды в трех метрах от берега находится человеческое тело, спасатели получили 14 марта.

Водолазы с помощью специального снаряжения извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить, была причиной гибели девушки случайность, суицид или же смерть наступила в результате насилия.

Ранее мы писали, что вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. 10 марта для проведения поисковых и других неотложных работ привлечено 14 человек, 4 единицы техники и 1 моторная лодка. 

Накануне в Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед. К счастью, очевидцами опасной ситуации стали проходящие мимо мужчины. Они вытащили мальчиков из озера, вызвали на место скорую помощь и передали юных киевлян медикам. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.

Ранее в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков. А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, утопленник, березняки, утонула, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве водолазы достали из озера тело молодой девушки". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области вспыхнул частный дом: погиб ребенок

Сегодня, 13:24

Тело мальчика в охваченном огнем здании нашли спасатели

Повалили и били ногами: в Киеве подростки устроили расправу над школьницей

Вчера, 11:30

У пострадавшей большие гематомы на лице

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Документалка про менструацию получила Оскар

Малыш уснул, но рядом была собака

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Кабмин разрешил сотрудникам ходить на работу выпившими

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Ефим Шифрин возмущен новостью о замужестве Натальи Фатеевой
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

У Юлии Началовой начался отек мозга