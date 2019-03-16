В Киеве водолазы достали из озера тело молодой девушки

Погибшей на вид было около 16 лет

Иллюстрация. Фото: ГСЧС

В Киеве водолазы достали из озера тело молодой девушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c9/525/5c80c95253111.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c9/525/5c80c95253111.jpg 2019-03-16T15:48:00+02:00 Происшествия Погибшей на вид было около 16 лет

В Киеве из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сообщение том, что на поверхности воды в трех метрах от берега находится человеческое тело, спасатели получили 14 марта.

Водолазы с помощью специального снаряжения извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить, была причиной гибели девушки случайность, суицид или же смерть наступила в результате насилия.

Ранее мы писали, что вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. 10 марта для проведения поисковых и других неотложных работ привлечено 14 человек, 4 единицы техники и 1 моторная лодка.

Накануне в Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед. К счастью, очевидцами опасной ситуации стали проходящие мимо мужчины. Они вытащили мальчиков из озера, вызвали на место скорую помощь и передали юных киевлян медикам. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.

Ранее в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков. А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей.

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