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ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы разбили новенький трамвай

Сегодня, 13:31

Повреждено стекло в трамвае PESA, который курсирует на Борщаговку

В Киеве вандалы разбили новенький трамвай //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fac/a15/5c7faca154601.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fac/a15/5c7faca154601.jpg Происшествия Повреждено стекло в трамвае PESA, который курсирует на Борщаговку

Поздним вечером 5 марта в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.

Фото: Киевпастранс

Напомним, что в текущем году это уже не первый случай вандализма на линиях скоростного трамвая. 9 января на станции Гната Юры в направлении Старовокзальной группа подростков забросала камнями стекла трамвая. Если хулиганов поймают, то им может грозить до четырех лет лишения свободы.

А 6 марта было еще одно происшествие. Очевидцы сообщают, что сошел с рельс новенький трамвай "Електрон". В КП "Киевпасстранс" сообщили, что движение трамваев из-за инцидента с 9:35 было организовано до улицы Зодчих. Полностью восстановить движение удалось к 11 утра.

Напомним, недавно в Киеве кардинально обновили станцию "Вацлава Гавела" на Борщаговской линии скоростного трамвая. Ее уже "проинспектировали" столичные чиновники и обычные киевляне. Первые остались довольны капремонтом, а вторые — не очень. "Сегодня" узнала, что еще будут ремонтировать.

Ранее мы писали, что в Киеве появились новые именные трамваи.Один из вагонов посвящен хореографу Лифарю, а второй – композитору Билашу.

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Тег Киев, трамвай, вандалы, скоростной трамвай

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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