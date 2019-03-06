ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы разбили новенький трамвай
Повреждено стекло в трамвае PESA, который курсирует на Борщаговку
Поздним вечером 5 марта в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.
Фото: Киевпастранс
Напомним, что в текущем году это уже не первый случай вандализма на линиях скоростного трамвая. 9 января на станции Гната Юры в направлении Старовокзальной группа подростков забросала камнями стекла трамвая. Если хулиганов поймают, то им может грозить до четырех лет лишения свободы.
А 6 марта было еще одно происшествие. Очевидцы сообщают, что сошел с рельс новенький трамвай "Електрон". В КП "Киевпасстранс" сообщили, что движение трамваев из-за инцидента с 9:35 было организовано до улицы Зодчих. Полностью восстановить движение удалось к 11 утра.
Напомним, недавно в Киеве кардинально обновили станцию "Вацлава Гавела" на Борщаговской линии скоростного трамвая. Ее уже "проинспектировали" столичные чиновники и обычные киевляне. Первые остались довольны капремонтом, а вторые — не очень. "Сегодня" узнала, что еще будут ремонтировать.
Ранее мы писали, что в Киеве появились новые именные трамваи.Один из вагонов посвящен хореографу Лифарю, а второй – композитору Билашу.
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