В Киеве вандалы разгромили контейнер с опасными отходами

Неизвестные выломали крышку и унесли батарейки с ртутными лампами

Фото: facebook.com/Kyivcomunservice.

В Киеве вандалы разгромили контейнер с опасными отходами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/59c/276/5c659c2762aba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/59c/276/5c659c2762aba.jpg 2019-02-14T18:52:40+02:00 Происшествия Неизвестные выломали крышку и унесли батарейки с ртутными лампами

В Киеве вандалы повредили контейнер для опасных отходов, который установлен на проспекте Победы, 5, сообщает КП "Киевкоммунсервис". Неизвестные выломали крышки отделов и вытащили отработанные батарейки, ртутьсодержащие термометры и энергосберегающие лампы.

"К сожалению, ситуация не редкость. Подчеркиваем, что контейнеры нужно использовать по назначению! Выбрасывать исключительно отработанные батарейки, неповрежденные ртутьсодержащие термометры и энергосберегающие лампы, но никак не обычный мусор. Тем более взламывать крышки контейнеров, расписывать их или вообще похищать", – отметили в КП.

Отметим, спецконтейнеры были установлены для сбора опасных отходов отдельно от бытового мусора, чтобы вредные вещества не попадали в окружающую среду. Коммунальщики уточнили, что ртутьсодержащие термометры и энергосберегающие лампы нужно выбрасывать только в упаковке, или завернутыми в бумагу, чтобы избегать их повреждения.

Фото: facebook.com/Kyivcomunservice

В случае выявления повреждения контейнеров, нужно срочно обратиться на горячую линию КП "Киевкоммунсервис" по тел. (044) 594-77-11 или отправить личное сообщение на странице предприятия в Facebook.

Ранее неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, который установлен на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь.

Напомним, в 2017 году жертвами вандалов стал памятник основателям Киева на Почтовой площади.

Злоумышленники отрезали куски карты Киева, на которой стоят малыши Кий, Щек и Хорив, а также спилили бронзовые кораблики, которые дети держали в руках. Монумент восстановили ко Дню Киева.

Также мы сообщали, что в прошлом году вандалы спилили часть памятника воинам-автомобилистам, который был установлен в 1985 году.

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