В Киеве внедорожник с военными врезался в легковушку: появились фото и видео

После ДТП из Nissan выскочили двое человек и убежали











В Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих, сообщает "Информатор".

ДТП произошло 7 июля, около 20:20 на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной. Как рассказал водитель Volkswagen Jetta, он с 9-летним ребенком в салоне двигался в крайней правой полосе движения по улице Ильенко в сторону станции метро "Лукьяновская". Nissan Patrol ехал в крайней правой полосе по этой же улице, но в сторону станции метро "Дорогожичи". Но внезапно Nissan решил повернуть на улицу Оранжерейную сразу через несколько полос движения. Водитель Volkswagen не успел заметить опасный маневр внедорожника, и Nissan врезался в легковушку и откинул ее к обочине.

Как выяснилось, во внедорожнике находились четверо военных. Сразу после аварии из Nissan выскочили двое человек и скрылись с места. Также мужчины, которые находились в салоне внедорожника, скрутили с машины военные номера и попытались спрятать их в кустах. В результате аварии никто не пострадал.

На месте работал экипаж патрульной полиции, военная полиция и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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