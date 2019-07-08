Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве внедорожник с военными врезался в легковушку: появились фото и видео

8 июля, 07:13

После ДТП из Nissan выскочили двое человек и убежали

В Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих, сообщает "Информатор".

ДТП произошло 7 июля, около 20:20 на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной. Как рассказал водитель Volkswagen Jetta, он с 9-летним ребенком в салоне двигался в крайней правой полосе движения по улице Ильенко в сторону станции метро "Лукьяновская". Nissan Patrol ехал в крайней правой полосе по этой же улице, но в сторону станции метро "Дорогожичи". Но внезапно Nissan решил повернуть на улицу Оранжерейную сразу через несколько полос движения. Водитель Volkswagen не успел заметить опасный маневр внедорожника, и Nissan врезался в легковушку и откинул ее к обочине.

Как выяснилось, во внедорожнике находились четверо военных. Сразу после аварии из Nissan выскочили двое человек и скрылись с места. Также мужчины, которые находились в салоне внедорожника, скрутили с машины военные номера и попытались спрятать их в кустах. В результате аварии никто не пострадал.

На месте работал экипаж патрульной полиции, военная полиция и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ДТП, внедорожник, столкновение, легковушка, Шевченковский район

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве внедорожник с военными врезался в легковушку: появились фото и видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве водитель протаранил такси, в котором была семья ребенком

Вчера, 13:09

Авария произошла на Набережном шоссе, виновник, предположительно, был пьян

Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист не справился с управлением

6 июля, 13:28

После падения водителя мотоцикл пролетел еще 200 метров

Смертельное ДТП под Киевом: женщина упала с мопеда и попала под грузовик

6 июля, 11:37

Авария произошла из-за нарушения правил обгона

Под Киевом на трассе столкнулись пять машин: есть пострадавшие

5 июля, 11:03

Водитель Skoda решил совершить обгон, но врезался в Volkswagen, который отбросило на другие машины

Как изменились требования к трудовому стажу

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Стало известно, когда произойдет следующий перерасчет пенсий

«Не бойтесь измены»

«Обнять и плакать»: Леся Никитюк показала свое лицо без макияжа

"Надо разбирать": ученый забил тревогу из-за Крымского моста

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Потап показал фото в обнимку с брюнеткой

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы ЧП

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Почему 22-летний парень жестоко убил девочку

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь