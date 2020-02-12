В Киеве при пожаре погиб мужчина: что известно о трагедии на Демеевке

Фото: ГСЧС Киева

В столице 11 февраля вечером произошел смертельный пожар в Голосеевском районе города. Спасателей на место происшествия вызвали в 19:29, сообщили в ГСЧС Киева.

Как оказалось, пожар произошел в 3-этажном жилом доме на ул. Кустанайской, 14а на Демеевке. По прибытию бойцы установили, что возгорание возникло в одной из квартир на втором этаже. Во время разведки спасатели обнаружили в квартире мужчину 1952 года, которого сразу же передали медикам скорой помощи. Врачи пытались реанимировать пострадавшего, однако мужчина скончался.

В 20:02 пожарные ликвидировали возгорание. На месте было задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава. Причина возгорания устанавливаются.

Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8, бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram