В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил двух девушек

Нарушитель остановился, посмотрел на пострадавших, и скрылся

В Киеве водитель сбил двух девушек, пересекавших дорогу по "зебре". Совершив ДТП, он остановился, но сразу же поехал дальше.

Если бы не случайный свидетель происшествия, злоумышленник мог скрыться с места аварии, но теперь он дает показания, а врачи пытаются спасти потерпевших – у обеих серьезные травмы.

Анастасия и Александра каждый день пользовались переходом, на котором их сбили. Всегда были максимально осторожны, но на этот раз не хватило буквально пары метров, чтобы выйти на тротуар.

Девушек отбросило на 15 метров от перехода – удар был такой силы, что с них послетала обувь и даже носки. Водитель остановился, взглянул на жертв и поехал дальше. Очевидец, журналист Сергей Гришин, бросился в погоню.

"Где-то через 500 метров он неуверенно ехал, хаотично, то ускорялся, то замедлялся, заехал на тротуар, и я его уже зажал. Не было тормозного пути, я его не слышал, я же был рядом, похоже, что он вообще не тормозил. И могу подтвердить, что он не тормозил", – объяснил он.

Этот участок дороги – аварийный, объяснил эксперт Влад Антонов. Тормозной путь отсутствует, потому что водитель мог просто не видеть прохожих за другими машинами. Это – недостаток большинства нерегулируемых переходов.

"Одни автомобили в правом ряду остановились, а в левом ряду водитель не видел, и не отреагировал на то, что машины встали. Поэтому и не было тормозного пути. Скорее всего, водитель увидел пешеходов уже в момент удара, когда он ничего не может сделать", – предположил эксперт.

За жизнь 23-летней Анастасии Супруненко и 30-летней Александры Осауленко четвертые сутки борются реаниматологи. Анастасия – в коме, у обеих девушек – переломы таза и черепно-мозговые травмы.

В будущем обеих ожидают довольно сложные реконструктивные вмешательства на опорно-двигательном аппарате, и, скорее всего, в отдаленном периоде у одной из больных будет планироваться нейрохирургическое вмешательство

В больнице дежурят друзья и родные девушек. Они собирают деньги на лечение и призывают сдать кровь пострадавшим.

"Им это очень сложно понять, и для них тяжело это переживать, потому что они не хотят каким-то образом это демонстрировать людям. Нам также довольно сложно и психологически, и морально, но мы хотя бы можем каким-то образом управлять своими эмоциями", – призналась подруга пострадавших, которая дежурит в больнице.

Виновнику ДТП в качестве меры пресечения избрали домашний арест. Сейчас следователи ожидают результатов экспертизы крови водителя и разыскивают свидетелей аварии.

"В настоящий момент проводятся все необходимые следственно-розыскные действия, назначен соответствующий комплекс экспертиз, досудебное расследование продолжается. За совершение указанного уголовного правонарушения грозит лишение свободы на срок до восьми лет", – рассказал следователь.

Из собственных источников "Сегодня" стало известно, что водитель, который, вероятно, совершил наезд – полковник в отставке, преподает в военном институте.

В этот же день в Киеве случилась еще одна крупная авария, вследствие которой на одной из центральных магистралей города было затруднено движение. На проспекте Романа Шухевича кроссовер вылетел с дороги и снес электроопору.

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