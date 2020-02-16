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В Киеве водитель объехал пробку по ступенькам и попал на видео

16 февраля, 22:45

Пользователи соцсети в комментариях под постом выразили сомнения в адекватности и трезвости лихача

Фото: facebook.com/kievtypical

Фото: facebook.com/kievtypical

В Киеве, где ранее Toyota застряла на ступеньках возле кинотеатра, в Соломенском районе на улице Полковника Шутова водителя легкового авто заметили на лестнице. Так он решил объехать пробку.

Об этом сообщает "Типичный Киев" в Facebook.

"На Шутова водитель решил оригинально объехать пробку. Интересно, куда так спешил, что решил не искать легких путей..." – говорится в сообщении.

Видео: t.me/K_L_I_V_E

Пользователи соцсети в комментариях под постом выразили сомнения в адекватности и трезвости лихача, а также предложили присудить ему премию Дарвина.

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Напомним, что пресловутая премия Дарвина за границей присуждается посмертно тем, чьи нелепые и неожиданные поступки стали причиной их гибели. По мнению учредителей, именно так происходит в наши дни естественный отбор.

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Ранее возле Индустриального моста в Киеве произошло ДТП. Неадекватный водитель на Ford, выезжая со двора, зацепил две припаркованные машины и пытался скрыться, но повис на ступеньках тротуара.

А водитель "Ланоса" придумал, как "перехитрить" болларды на Андреевском спуске. Для этого он заехал на ступеньки Андреевской церкви, обогнул ограничители и спокойно удалился по своим делам.

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Киев видео водители пробки лестница ступеньки

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