В Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге: подробности и фото

На Броварском проспекте в Киеве конфликт на дороге закончился стрельбой и задержанием правонарушителя.

Как сообщает патрульная полиция Киева в Facebook, в субботу, 11 апреля, около 9 часов вечера копы получили вызов по поводу стрельбы из автомобиля Range Rover.

Спустя пять минут в районе моста Патона автопатруль засек внедорожник, похожий на указанный в ориентировке. Машина была остановлена, а водитель опрошен. Инспекторы заметили в салоне автомобиля нож и оптический прицел, а мужчина подтвердил, что в автомобиле имеется оружие.

Патрульные задержали гражданина, а на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, правонарушитель возмутился тем, что его автомобиль якобы "подрезала" другая машина. Поэтому он догнал ее, выстрелил в окно и уехал.

Задержанным оказался 39-летний житель Дарницкого района, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за хулиганские действия. При осмотре его автомобиля был обнаружен и изъят пистолет, который отправили на экспертизу.

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Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), санкции которой предусматривают до семи лет тюремного заключения.

Напомним, в Киеве на Березняках мужчина расстрелял байкера, который мешал проехать его авто.

Также сообщалось, что 24 мая 2017 года в Киеве на Харьковском шоссе из легкового автомобиля был расстрелян мотоциклист, он скончался. Полиция подозревала вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко, который позже сдался полиции.

Также напомним, Слепченко был отправлен под арест за убийство байкера, после чего он сбежал из психиатрической лечебницы, но был задержан в кинотеатре.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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