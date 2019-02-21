В Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков

Один из мужчин провалился под лед

Фото: ГСЧС Киева.

В Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e94/233/5c6e942333637.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e94/233/5c6e942333637.jpg 2019-02-21T14:07:00+02:00 Происшествия Один из мужчин провалился под лед

В столице за 20 февраля водолазам пришлось дважды выручать из беды рыбаков, отправившихся на зимнюю рыбалку по тонкому льду, рассказали в ГСЧС Киева.

Так, в 14:36 ​​спасателям поступило сообщение, что на озере Вырлица, на расстоянии 300 м от берега, на льду находился рыбак. Как оказалось, мужчина 1959 года рождения не мог самостоятельно добраться до берега. Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли его.

Фото: ГСЧС Киева

Позже, в 21:42, спасателей вызвали на берег реки Десна: там, в районе улицы Деснянской, 2, на расстоянии 100 м от берега находился рыбак. Оказалось, что мужчина провалился под лед. Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли его, оказали первую медпомощь и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Спасатели напоминают, что пребывание на льду опасно, особенно когда столбик термометра колеблется от плюсовой до минусовой температуры.

Фото: ГСЧС Киева

"Помните, что для одного человека безопасна толщина льда не менее 7 см, а для групповой переправы – 15 см", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Киеве 7 февраля вечером со льдины на Днепре спасли рыбака. Как оказалось, 64-летний мужчина находился на расстоянии 200 м. от берега на дрейфующей льдине, неподалеку от Труханова острова. Бойцы ГСЧС с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли рыбака. Мужчину передали работникам медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января, провалились под лед на водохранилище.

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