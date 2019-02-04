В Харькове спасатели вытащили школьников из ледяного болота

Заигравшись, подростки забрались на лед, но не смогли вернуться на берег

Фото: kh.dsns.gov.ua.

В Харькове спасатели вытащили школьников из ледяного болота Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7fa/704/5c57fa704f1b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7fa/704/5c57fa704f1b4.jpg 2019-02-04T10:59:00+02:00 Харьков Заигравшись, подростки забрались на лед, но не смогли вернуться на берег

Для двух харьковских девятиклассников минувшие выходные запомнятся настоящей спасательной операцией. Бойцы ГСЧС вытащили школьников из ледяного болота.

Как выяснилось, 2 февраля школьники по собственной неосторожности оказались в ледово-болотном "плену" посреди озера рядом с Мерефянским шоссе. Заигравшись, они забрались на лед, но не смогли вернуться на берег. К счастью, на помощь подросткам подоспели спасатели.

"На месте вызова спасатели обнаружили двух подростков на расстоянии около 50 метров от береговой линии. Спасение значительно усложняли невозможность подъезда к озеру, сильная заснеженность, густое зарастание камышом и болотистая местность", - сообщили в ГСЧС.

Сотрудники двух пожарно-спасательных частей приняли решение эвакуировать детей из ледовой ловушки при помощи спасательных жилетов, лестницы-палки, пошли в ход и подручные средства. После того как подростки оказались на берегу, сотрудники ГСЧС провели с ними воспитательную беседу и доставили домой.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января,провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области школьник провалился под тонкий ледна пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове спасатели вытащили школьников из ледяного болота". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Таисия Ерохина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...