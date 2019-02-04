Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове спасатели вытащили школьников из ледяного болота

Сегодня, 10:59

Заигравшись, подростки забрались на лед, но не смогли вернуться на берег

Фото: kh.dsns.gov.ua
Фото: kh.dsns.gov.ua.
В Харькове спасатели вытащили школьников из ледяного болота //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7fa/704/5c57fa704f1b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7fa/704/5c57fa704f1b4.jpg Харьков Заигравшись, подростки забрались на лед, но не смогли вернуться на берег

Для двух харьковских девятиклассников минувшие выходные запомнятся настоящей спасательной операцией. Бойцы ГСЧС вытащили школьников из ледяного болота.

Как выяснилось, 2 февраля школьники по собственной неосторожности оказались в ледово-болотном "плену" посреди озера рядом с Мерефянским шоссе. Заигравшись, они забрались на лед, но не смогли вернуться на берег. К счастью, на помощь подросткам подоспели спасатели.

"На месте вызова спасатели обнаружили двух подростков на расстоянии около 50 метров от береговой линии. Спасение значительно усложняли невозможность подъезда к озеру, сильная заснеженность, густое зарастание камышом и болотистая местность", - сообщили в ГСЧС.

Сотрудники двух пожарно-спасательных частей приняли решение эвакуировать детей из ледовой ловушки при помощи спасательных жилетов, лестницы-палки, пошли в ход и подручные средства. После того как подростки оказались на берегу, сотрудники ГСЧС провели с ними воспитательную беседу и доставили домой.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января,провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области школьник провалился под тонкий ледна пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег лед, спасатели, подростки, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове спасатели вытащили школьников из ледяного болота". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове на женщину рухнула ледяная глыба: как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков

1 февраля, 06:15

В мэрии пеняют на погоду, а юристы советуют требовать компенсацию

В Днепре мужчина провалился под лед

22 января, 14:11

Спасатели два часа искали мужчину, но так и не нашли

Азовское море начало покрываться льдом

13 января, 21:04

В ближайшие дни в области ожидается потепление и усиление ветра  

Опасная зима в Харькове: на женщин рухнула крыша строящегося павильона

14 января, 20:37

Горожане вдвое чаще идут в травмпункт, а предпринимателям грозит штраф за лед на тротуаре

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях