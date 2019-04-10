В Киеве воры-иностранцы попали в ДТП, убегая от полиции

Злоумышленников задержали на бульваре Верховной Рады

В Киеве воры-иностранцы попали в ДТП, убегая от полиции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e46/5dc/5cae465dcd33f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e46/5dc/5cae465dcd33f.jpg 2019-04-10T22:43:13+03:00 Происшествия Злоумышленников задержали на бульваре Верховной Рады

В Киеве к правоохранителям обратился мужчина, сообщив, что на парковке возле торгового центра на Харьковском шоссе его обокрали. Неизвестные забрали сумку, которая находилась в салоне автомобиля, пока он его ремонтировал. С похищенным незнакомцы сели в иномарку с иностранной регистрацией и уехали, рассказали в ГУ НП Киева.

По полученным приметам оперативники обнаружили автомобиль злоумышленников на бульваре Верховной Рады. Однако водитель иномарки попытался уйти от преследования и выехал на встречную полосу, где и попал в ДТП.

Правоохранители установили личности фигурантов преступления, это – граждане другого государства возрасте 30-35 лет. Один из мужчин находится под следствием за совершение имущественного преступления на территории столицы.

У правонарушителей изъяли вещественные доказательства – деньги и документы, принадлежащие потерпевшему. Также полицейские установили, что кражу иностранцы совершили по отработанной схеме: выбрали машину, повредили колесо и ждали, пока владелец начнет ее ремонт. Как только водитель оставил без внимания дверцу, злоумышленники проникли в салон и забрали сумку.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (Кража по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. С правонарушителями общаются следователи. Также проверяется, причастны ли они к другим преступлениям.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

Тем временем, эксперты рассказали, что делать, чтобы не стать жертвами воров в маршрутках.

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