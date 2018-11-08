Набросился с топором: в Одессе полицейские застрелили подозреваемого в убийстве

В Одессе находящийся в розыске подозреваемый в убийстве мужчина бросился на одного из полицейских с топором и пытался бежать, преступника застрелили. Об этом сообщил спикер полиции Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел сегодня утром. Полицейские проверяли адрес, где предположительно находился разыскиваемый подозреваемый в убийстве мужчина. При задержании начал сопротивляться, набросился на одного из полицейских с топором и попытался сбежать. Участковому, чтобы остановить преступника, пришлось применить табельное оружие.

"В последствии от полученного огнестрельного ранения преступник погиб на месте", – рассказал Форостяк и отметил, что преступника разыскивали за убийство учителя на кладбище.

Напомним, недавно на 5-й станции Фонтана в Одессе девушка открыла стрельбу. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Не так давно в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. В результате инцидента 45-летний местный житель получил два ранения: брюшной полости и груди.