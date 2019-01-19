В Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины
Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы
Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти обнаружили возле одного из домов Днепровского района столицы, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
Утром в дежурную часть Днепровского управления поступило сообщение от местного жителя о том, что на ступеньках у подвала лежит мужчина без признаков жизни. При осмотре на теле погибшего обнаружили повреждения в виде ножевого ранения в грудь с левой стороны.
Погибшим оказался 53-летний киевлянин, который в последнее время проживал на улице. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция устанавливает обстоятельств смерти мужчины и предпринимает меры для задержания подозреваемых.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в конце прошлого года в подъезде многоэтажки Днепра нашли окровавленный труп девушки. На теле девушки следователи обнаружили следы насилия. По следам крови, которые были найдены возле женщины, установлено, что они ведут в одну из квартир многоэтажки. В ней полицейские обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. На его одежде были видны следы преступления. Мужчину задержали.
А в начале января в столице под балконом дома нашли обгоревший труп женщины.
За день до этого в Голосеевском районе был найден труп женщины со следами удушения на шее.
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