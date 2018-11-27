В Днепре в подъезде многоэтажки нашли тело девушки

Сегодня, 15:21

На теле погибшей обнаружили следы насилия

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре в жилом многоэтажном доме нашли труп. На теле девушки следователи обнаружили следы насилия, рассказали "Сегодня" в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

Инцидент произошел сегодня утром в одном из подъездов многоэтажки на улице Гусенка. Консьерж увидела на лестничной площадке окровавленное тело девушки возрастом примерно 20-25 лет.

"Консьержка нашла тело женщины, которая лежала в луже крови с телесными повреждениями в районе лица. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологи и криминалистическая лаборатория. По следам крови, которые были найдены возле женщины, установлено, что они ведут в одну из квартир многоэтажки. В ней полицейские обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. На его одежде были видны следы преступления", – сообщили "Сегодня" в Днепровском отделении полиции.

Мужчину 43 лет задержали в порядке статьи 208 УК Украины. В полиции происшествие квалифицируют как умышленное убийство. Сейчас решается вопрос о вручении гражданину подозрения в совершении преступления.

Напомним, недавно в Днепре в подъезде под лестницей нашли труп женщины. Погибшая была заброшена строительным мусором и кирпичами.

Кроме того, ранее в Днепре в частном доме нашли окровавленное тело мужчины. Дверь в жилище погибшего была не заперта.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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