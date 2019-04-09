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В Киеве возле офиса кандидата в президенты поймали двоих провокаторов

Сегодня, 19:39

Мужчины повредили плакаты участников митинга и пытались устроить драку

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.
В Киеве возле офиса кандидата в президенты поймали двоих провокаторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b7d/3d6/5c9b7d3d6cda6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b7d/3d6/5c9b7d3d6cda6.jpg Происшествия Мужчины повредили плакаты участников митинга и пытались устроить драку

У офиса кандидата на пост президента в Киеве задержали двух мужчин за попытку провокации, сообщает полиция Киева.

Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку.

Правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следили за порядком, а затем доставили их в управление полиции.

После проведения первоочередной проверки и предоставления объяснений действиям мужчин будет дана правовая оценка, отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в преддверии выборов президента Кремль собирается дестабилизировать ситуацию в Украине – дана команда для осуществления силовых провокаций. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи со студентами Национального университета биоресурсов и природопользования, передает пресс-служба главы государства.

Напомним, сценарии возможных нарушений и провокаций на участках отрабатывают полицейские. Опыт перенимают у европейских коллег, но учитывая наши реалии. Для достоверности создали макет настоящего избирательного участка. Как это происходит – смотрите в видео "Сегодня".


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Тег Киев, провокация, полиция, провокаторы, задержали

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Сегодня

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