В Киеве вспыхнул жуткий пожар: погибла женщина

В микрорайоне Бортничи в Киеве в квартире пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает "Информатор".

По его данным, пожар произошел в квартире на третьем этаже около 21:40 в субботу, 24 ноября, на улице Евгения Харченко. Квартира выгорела почти полностью, а подъезд затянул едкий дым

"Спасатели эвакуировали весь подъезд пятиэтажного дома. Около 23:50 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

При пожаре погибла 53-летняя хозяйка квартиры, а также ее пес. Спасателям удалось спасти из огня кота.

Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 ноября на Оболони произошел масштабный пожар в высотке на Героев Сталинграда. Как рассказали в ГСЧС, загорелись кабели с 5-го по 23-й этажи дома. Огонь распространился также и на коридор на 19-м этаже и на одну из квартир на 20-м этаже. Из здания экстренно были эвакуированы на безопасное расстояние 60 жителей дома. Пожарные спасли из задымленного помещения 10 взрослых и пятерых детей. Никто из людей не пострадал.

Кроме того, 13 ноября в квартире на первом этаже многоэтажного дома на Соломенке произошел пожар. В результате в огне один мужчина погиб, еще двух человек удалось спасти.