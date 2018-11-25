В Киеве вспыхнул жуткий пожар: погибла женщина

Сегодня, 09:16

Едким дымом затянуло весь подъезд

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В микрорайоне Бортничи в Киеве в квартире пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает "Информатор".

По его данным, пожар произошел в квартире на третьем этаже около 21:40 в субботу, 24 ноября, на улице Евгения Харченко. Квартира выгорела почти полностью, а подъезд затянул едкий дым

"Спасатели эвакуировали весь подъезд пятиэтажного дома. Около 23:50 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

При пожаре погибла 53-летняя хозяйка квартиры, а также ее пес. Спасателям удалось спасти из огня кота.

Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 ноября на Оболони произошел масштабный пожар в высотке на Героев Сталинграда. Как рассказали в ГСЧС, загорелись кабели с 5-го по 23-й этажи дома. Огонь распространился также и на коридор на 19-м этаже и на одну из квартир на 20-м этаже. Из здания экстренно были эвакуированы на безопасное расстояние 60 жителей дома. Пожарные спасли из задымленного помещения 10 взрослых и пятерых детей. Никто из людей не пострадал.

Кроме того, 13 ноября в квартире на первом этаже многоэтажного дома на Соломенке произошел пожар. В результате в огне один мужчина погиб, еще двух человек удалось спасти.
Киев, пожар, спасатели, огонь, погибшие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве в жилом доме чуть не сгорели 20 человек, пострадал ребенок

30 Августа, 12:15

Спасенного ребенка медики тут же госпитализировали в больницу

Происшествия

В Киеве ночью горела больница

14 Августа, 10:12

Пожар возник в помещении аудитории
Загрузка...

Происшествия

Фото: пресс-служба ГСЧС

В центре Киева горел старинный дом: опубликованы фото

23 Июня, 16:01

Здание напротив театра имени Леси Украинки загорелось утром 23 июня

Происшествия

Как пылает кинотеатр "Экран" в Киеве: фото и видео

28 Мая, 11:46

На месте работают сотрудники ГСЧС, патрульная полиция и скорая помощь

Происшествия

Кинотеатр "Экран". Фото: all-pages.com

В Киеве горит здание бывшего кинотеатра: появилось видео

28 Мая, 10:33

По предварительным данным, горит бывший кинотеатр "Экран"

Происшествия

Фото: ГСЧС в Киеве

В Киеве сгорел хостел: пострадали шесть человек

16 Июля, 10:12

Огонь охватил 100 квадратных метров здания

Происшествия

Фото: пресс-служба ГСЧС

В Киеве сгорел жилой дом: два человека погибли

16 Июня, 13:48

Трагедия произошла в Дарницком районе столицы

Происшествия

В Киеве из горящего общежития спасли 14 человек

27 Августа, 17:22

Жильца одной из комнат забрали в больницу
Загрузка...