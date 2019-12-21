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В Киеве за ночь закрыли 43 подпольных казино

21 декабря, 18:59

Корреспонденты «Сегодня» не увидели в Киеве ни одного работающего заведения

Так называемая "зачистка" игорного бизнеса продолжается уже вторые сутки: в ночь на 21 декабря только в Киеве было ликвидировано 43 подпольных казино. В свою очередь, Нацполиция сообщила об отработке 500 игорных заведений в столице.

Корреспонденты "Сегодня" проехали чуть едва ли не по всему Киеву, и не увидела ни одного работающего игорного заведения. В то же время увидели рабочих, заклеивающих вывески.

"Нам сказали приехать заклеить. Есть такой заказ, работа. Заклеить как можно больше, увеличилось таких вот работ, по заклейке витрин", – объяснил один из рабочих.

Для борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине было создано 715 мобильных групп. А вообще за соблюдением закона будут следить полиция и налоговики.

Видео: mvs.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", 19 декабря Верховная Рада отправила на доработку законопроект о легализации казино. Правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов. Кабинет министров предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2020 год поступления от легализации азартных игр на уровне 3 млрд грн.

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Киев казино игорный бизнес игровые автоматы

Источник: Сегодня

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