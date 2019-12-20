Украину "зачистят" от игровых автоматов: Аваков дал приказ полиции

Кабмин отменил один приказ от 2012 года и тем самым открыл путь к прикрытию нелегального игорного бизнеса

/ Фото: AFP

После того, как Кабинет министров "убил" нелегальный игорный бизнес под видом лотерей, полиция сегодня планирует "зачистить" Украину от заведений с игровыми автоматами. Об этом заявил в ходе селекторного совещания министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем – отменить приказ государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер", – озвучил он.

Аваков заявил, что полиции поручено уже сегодня прикрыть деятельность игровых заведений.

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"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", – сказал министр.

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В свою очередь председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что готов выполнить данный приказ. А начальник управления Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Владимир Околит отметил, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными.

"Сегодня ночью специалисты ДСР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДСР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес", – сказал он.

Видео: mvs.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", 19 декабря Верховная Рада отправила на доработку законопроект о легализации казино. Правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов. Кабинет министров предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2020 год поступления от легализации азартных игр на уровне 3 млрд грн.

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