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В Киеве зацеперы "атаковали" городскую электричку

Сегодня, 11:17

Пятеро любителей экстрима залезли на кабину машиниста на Троещине

Фото: Kyiv Live

Фото: Kyiv Live

Жители столицы заметили очередных зацеперов. Так, в пятницу, 9 августа, пятеро любителей экстрима залезли на кабину машиниста городской электрички на Троещине.

Соответствующее фото опубликовано в паблике Kyiv Live в Telegram.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" усилит патрулирование станций, на которых часто бывают подростки-зацеперы. В частности, любителей опасных селфи будут ловить на станциях "Киев-Пассажирский", "Дарница", "Петровка", "Киев-Волынский", "Фастов", "Беличи", "Ирпень", "Бровары" и других.

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Как известно, штрафы, которые придется выплатить родителям детей и подростков-зацеперов, в 2018 году значительно выросли и составляют от 850 до 1700 грн. Однако железнодорожники сомневаются, что карательные методы могут существенно повлиять на ситуацию.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на электричке, которая ехала из Ирпеня в Киев, заметили четырех девочек. Школьницы ехали, прицепившись к кабине электропоезда. Прибыв в Киев, любительницы острых ощущений спрыгнули на перрон, а одна из них оказалась на рельсах, чудом не угодив под электричку. С путей девочку на перрон вытащила подружка.

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Киев электричка зацепер

Источник: Сегодня

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