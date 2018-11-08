В Киеве задержали автовора, укравшего ноутбук из Toyota

Преступник ранее был судим за хранение наркотиков

В Шевченковском районе Киева задержали 47-летнего мужчину, который разбил стекло и украл ноутбук из припаркованного автомобиля Toyota Corollа. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Кража произошла на улице Кудрявской. Мужчину заметили правоохранители, которые проводили отработку района. Киевлянин подозрительно себя вел, потому за ним решили проследить. Он подошел к припаркованной Toyota Corollа, разбил стекло задней двери, забрал ноутбук и пытался убежать.





Вора задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее киевлянин был судим за имущественные преступления и хранение наркотических веществ. Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 29 октября на Дарнице задержали серийного автовора, ограбившего автомобиль. У 38-летнего ранее судимого мужчины был сканер сингализации.

Кроме того, 4 ноября в Киеве на Оболони задержали вора, который снимал номера с автомобилей. Правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы.