В Киеве задержали боевика "самообороны Крыма": подробности и фото

В 2016 году пособник оккупантов получил от них медаль "За возвращение Крыма". При этом ему грозит только до восьми лет тюрьмы

Правоохранители задержали в Киеве участника незаконно созданного вооруженного формирования "самооборона Крыма", которое с 2014 года помогало России в оккупации полуострова.

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Об этом во вторник, 4 августа, на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в АРК и Севастополе – начальник следственного управления Сергей Пантелеев.

"Полученная информация о том, что в Киеве находится участник незаконно созданного вооруженного формирования "самооборона Крыма" – подтверждена! Далее обыск, подозрение и арест!" – написал Пантелеев, не уточняя все обстоятельства задержания.

В Главном управлении Национальной полиции Украины в АРК и Севастополе разъяснили, что задержанный является гражданином Украины. Он, будучи бойцом так называемой "самообороны Крыма" и имея огнестрельное, взрывчатое и другое оружие, вместе с другими боевиками проходил службу на блокпосту, расположенном на восточном въезде в Ялту, близ пгт Массандра в Крыму.

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"При этом подозреваемый осуществлял незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств с целью выполнения задач незаконного созданных на временно оккупированной территории АР Крым органов власти общественно-политического характера методами военных операций. В дальнейшем, после оккупации территории АРК и г. Севастополя, подозреваемый занимал должности в незаконно созданных оккупационных органах власти. В 2016 году от оккупационной власти "самообороновец" получил медаль "За возвращение Крыма", - уточнили в полиции.

При обысках по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконно созданном вооруженном формировании), за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до восьми лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, у силовиков есть реестр "самообороны Крыма", куда внесены полные данные 860 человек, которые принимали решения или лично участвовали в захвате военных гарнизонов в Крыму.

Подробнее об аннексии Крыма смотрите в сюжете:

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