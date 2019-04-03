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В Киеве задержали мошенницу, которая год скрывалась от следствия

Сегодня, 12:29

Женщина завладела квартирами киевлян, используя поддельные документы

Фото: Pixabay
В Киеве задержали мошенницу, которая год скрывалась от следствия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg Происшествия Женщина завладела квартирами киевлян, используя поддельные документы

Полиция задержала в столице подозреваемую в мошенничестве киевлянку, которая год скрывалась от следствия, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Работая в одной из столичных РГА, женщина по предварительному сговору с другими лицами мошенническим путем завладевали квартирами граждан, при этом используя поддельные документы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 55-летняя киевлянка осуждена в составе организованной группы за совершение мошенничества, за легализацию доходов, полученных преступным путем, и за подделку документов. Двое ее сообщников уже отбывают наказание.

Сейчас она находится в следственном изоляторе, ее ждет суд.

Напомним, что Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из реабилитационных центров, который завладел 5,6 млн гривен, выделенных на реабилитацию участников АТО.

Также мы писали, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен. За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.

Не так давно пойманный на взятке полицейский пытался съесть купюры:


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Тег Киев, коррупция, задержание, полиция, мошенница

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