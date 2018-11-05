В Киеве задержали мужчину, разбившего окна в Генпрокуратуре

Сегодня, 17:22

Камни в окна ГПУ швырял житель Винницы

В Киеве задержали мужчину, разбившего окна в Генпрокуратуре

В Киеве был задержан мужчина, который бросал камни в окна Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщили в Нацполиции столицы.

Наряд охраны остановил мужчину, который бросал камни и разбил два окна на первом этаже здания ГПУ на улице Резницкой. После этого вызвали патрульных полицейских и следственно-оперативную группу.

Мужчину доставили в Печерское управление полиции. Выяснилось, что окна в ГПУ бил 38-летний житель Винницы. Сейчас с злоумышленником общаются правоохранители, мужчина объясняет свои действия. После окончания проверки произошедшему будет дана правовая квалификация.

Напомним, 17 сентября под стенами ГПУ активисты провели акцию протеста против экстрадиции Тумгоева. Возле здания сожгли мусорный бак, в правоохранителей кидали камни, а те использовали слезоточивый газ и огнетушители. Активисты пытались прорваться внутрь здания, но это у них не получилось.

Кроме того, ранее мы писали, что 11 октября вандалы разгромили вагон электрички Киев-Фастов. Внутри разбили все стекла, вырвали и повредили сидения.
Киев, ГПУ, полиция, мужчина, правоохранители, окна, камни, Генеральная прокуратура

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: пресс-служба ГУНП в Киеве

Полиция прокомментировала стычки во время "Марша равенства"

17 Июня, 11:27

Во время акции в столице задержали 57 человек

Украина

Одним из достижений называют создание полиции диалога. Фото: AFP

Эксперты назвали главные достижения и провалы реформы полиции

22 Августа, 07:04

Одним из позитивных изменений после реформы полиции стало значительное уменьшение уровня коррупции 
Загрузка...

Происшествия

Задержан киевлянин, занимавшийся подделкой паспортов и водительских прав

18 Октября, 08:58

Дома мужчина хранил оружие и боеприпасы

Украина

Эксперты уверены, что сейчас проблема с кадрами в полиции отошла на второй план. Фото: hvylya.net

Эксперты рассказали, угрожает ли полиции нехватка кадров

21 Августа, 07:18

Эксперты отмечают, что после реформы полиции из ведомства ушло много профессионалов, и это повлекло за собой существенный дефицит кадров
Загрузка...