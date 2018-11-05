В Киеве задержали мужчину, разбившего окна в Генпрокуратуре

В Киеве был задержан мужчина, который бросал камни в окна Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщили в Нацполиции столицы.

Наряд охраны остановил мужчину, который бросал камни и разбил два окна на первом этаже здания ГПУ на улице Резницкой. После этого вызвали патрульных полицейских и следственно-оперативную группу.







Мужчину доставили в Печерское управление полиции. Выяснилось, что окна в ГПУ бил 38-летний житель Винницы. Сейчас с злоумышленником общаются правоохранители, мужчина объясняет свои действия. После окончания проверки произошедшему будет дана правовая квалификация.

Напомним, 17 сентября под стенами ГПУ активисты провели акцию протеста против экстрадиции Тумгоева. Возле здания сожгли мусорный бак, в правоохранителей кидали камни, а те использовали слезоточивый газ и огнетушители. Активисты пытались прорваться внутрь здания, но это у них не получилось.

Кроме того, ранее мы писали, что 11 октября вандалы разгромили вагон электрички Киев-Фастов. Внутри разбили все стекла, вырвали и повредили сидения.