В Киеве задержали на взятке главного юрисконсульта Нацбанка

Женщина была задержана вместе с посредником при получении 15 тысячи долларов

В Киеве вечером 7 ноября правоохранители задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Как установлено досудебным расследованием, указанное должностное лицо через посредника обратилось к директору общества, которое осуществляет деятельность по обмену валюты, с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении обществом бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций. За положительное решение этого вопроса сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс. долларов США", – говорится в сообщении.

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Взяточников задержали в ходе передачи им половины обусловленной суммы.

Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 4 ст. 27 ч.3 ст. 369 УК Украины.

За последнее время это уже не первый такой инцидент. Ранее в Киеве следователи полиции разоблачили сотрудника Национального банка Украины на мошенничестве – мужчина вымогал у предпринимателя 40 тысяч долларов за "решение вопроса" о выдаче бессрочной лицензии на обмен валют.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

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