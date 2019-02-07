В Киеве задержали подозреваемого в убийстве, который скрывался полгода
Мужчина убил товарища ручкой от лопаты
Правоохранители Киева задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве, которое произошло в июле прошлого года в Шевченковском районе. В полиции напоминают, что тогда на улице Сечевых Стрельцов был обнаружено тело жителя со следами насильственной смерти.
"Было установлено, что между двумя знакомыми возникла ссора. В разгар инцидента один из них схватил черенок лопаты и избил ею оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте. Правонарушитель с места преступления скрылся", – рассказывают в полиции.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника таки удалось задержать. Это 32-летний, ранее судимый мужчина.
По данному факту проводится расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
"Фигуранту уже сообщили о подозрении, и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорят в ГУ НП Киева.
Ранее столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина. Жестокое преступление произошло в июне 2018 года в Оболонском районе столицы. Изуродованное тело мужчины нашли в безлюдном месте у озера. Согласно выводам экспертизы, погибший скончался от многочисленных ножевых ранений в различные части тела.
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