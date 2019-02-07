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В Киеве задержали подозреваемого в убийстве, который скрывался полгода

Сегодня, 18:45

Мужчина убил товарища ручкой от лопаты

Фото: Нацполиция
В Киеве задержали подозреваемого в убийстве, который скрывался полгода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c60/811/5c5c60811e1a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c60/811/5c5c60811e1a4.jpg Происшествия Мужчина убил товарища ручкой от лопаты

Правоохранители Киева задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве, которое произошло в июле прошлого года в Шевченковском районе. В полиции напоминают, что тогда на улице Сечевых Стрельцов был обнаружено тело жителя со следами насильственной смерти.

"Было установлено, что между двумя знакомыми возникла ссора. В разгар инцидента один из них схватил черенок лопаты и избил ею оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте. Правонарушитель с места преступления скрылся", – рассказывают в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника таки удалось задержать. Это 32-летний, ранее судимый мужчина.

По данному факту проводится расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

"Фигуранту уже сообщили о подозрении, и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорят в ГУ НП Киева.

Ранее столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина. Жестокое преступление произошло в июне 2018 года в Оболонском районе столицы. Изуродованное тело мужчины нашли в безлюдном месте у озера. Согласно выводам экспертизы, погибший скончался от многочисленных ножевых ранений в различные части тела.

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Тег убийство, расследование, полиция

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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