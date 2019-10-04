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В Киеве задержали трансплантолога, требовавшего десятки тысяч долларов за операцию

4 октября, 10:26

На вымогательстве взятки "погорел" один из руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве разоблачили руководителя отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук на вымогательстве взятки за проведение операции на печени. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Сначала пациент передал задержанному 2000 долларов США, однако он требовал за проведенную операцию на печени и прохождение курса реабилитации 40 тысяч долларов США. Доктора медицинских наук задержали в момент получения 22 тысяч долларов США. В служебном кабинете правоохранители изъяли 64 550 долларов США, почти 9000 гривен, а по месту жительства фигуранта – более 13 000 долларов США и 7300 евро", – говорится в сообщении.

Фигуранта задержали. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Оперативная съемка момента задержания Шота Чичиашвили в Москве, 2003 год. Фото: liveleak.com

При этом в Службе безопасности Украины уточнили, что задержанный вместе с другими работниками систематически получали деньги от граждан, проходящих лечение или нуждающихся в другой медицинской помощи

"Эскулапы", используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям по трансплантации органов. За предварительную консультацию они "брали" 3000 гривен, за хирургические вмешательства и проведение операций суммы составляли от 20 до 50 000 долларов США", - сообщает пресс-центр СБУ.

Ранее в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках врача одного из учреждений здравоохранения. Женщину задержали на рабочем месте.

Отметим, что двум сотрудникам Национального института рака, которые подозреваются в том, что наживались на тяжелобольных пациентах, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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Киев взятка задержание врач

Источник: Сегодня

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