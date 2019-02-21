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В Киеве задержали "вора в законе" и российского авторитета

Сегодня, 01:25

В отношении этих "уважаемых граждан" решается вопрос о выдворении за пределы страны

В Киеве задержали "вора в законе" и российского авторитета Происшествия В отношении этих "уважаемых граждан" решается вопрос о выдворении за пределы страны

20 февраля в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Об этом в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, также были обнаружены и сторонники криминальных авторитетов.

"В отношении этих "уважаемых граждан" решается вопрос о выдворении за пределы страны", - написал Аброськин. 

В Министерстве внутренних дел настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц.

Напомним, в конце октября из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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Тег Киев, видео, задержание, вор в законе, криминальный авторитет

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