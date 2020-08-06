В Киеве задержали женщину, которая пыталась сжечь в лесу части тела убитого мужчины

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая пыталась сжечь в лесу на Троещине части тела убитого мужчины.

Об этом в четверг, 6 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"Вчера во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела", – говорится в сообщении.

Оперативники установили личность убитого человека. Им оказался житель Днепровского района, 1981 года рождения. В помещении, где проживал мужчина, полицейские обнаружили останки его тела. Соседи мужчины рассказали, что женщина, которую застали в лесополосе за сжиганием частей тела, и убитый были знакомы.

"Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, которая последние несколько лет жила в столице. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых – из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось об убийстве двух молодых девушек на Подоле в Киеве.

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