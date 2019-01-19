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В Киеве "заминировали" торговый центр: были эвакуированы три тысячи человек

Сегодня, 17:15

Копы проверили информацию о минировании, взрывчатки не обнаружили

В Киеве из крупного ТРЦ эвакуировали тысячи человек
В Киеве из крупного ТРЦ эвакуировали тысячи человек. Фото: Киев Оперативный
В Киеве "заминировали" торговый центр: были эвакуированы три тысячи человек //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/33c/aeb/5c433caeb1f2a.png //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/33c/aeb/5c433caeb1f2a.png Происшествия Копы проверили информацию о минировании, взрывчатки не обнаружили

В Киеве неизвестный сообщил о минировании одного из крупных торгово-развлекательных центров на проспекте Академика Глушкова. Полиция эвакуировала из здания сотрудников и посетителей – около трех тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, в ходе проверки информации о минировании торгово-развлекательного центра никаких взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

Проверку здания проводили представители полиции, взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. На время проверки помещения и прилегающей к нему территории полицейские эвакуировали около 3 тысяч работников и посетителей центра.

Материалы по факту ложного сообщения о минировании внесены в Журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция выясняет личности анонима, сообщившего о минировании.

Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация.

Киев, минирование, трц

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