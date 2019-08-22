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В киевском аэропорту задержали иранцев, смывших свои паспорта в унитаз: фото

22 августа, 10:46

Иностранцы прилетели из Турции, отправились в уборную, где им должны были передать поддельные документы

В столичном междунардном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали иранцев, которым должны были передать поддельные документы. Об этом сообщает пресс-служба отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев"

"На днях в международном аэропорту "Борисполь" во время проверки документов у пассажиров транзитного следования, которые прибыли из Турции и в дальнейшем следовали на рейс в Ереван, пограничники заметили иностранцев, которые вместо того, чтобы последовать на свой рейс, отправились в туалет, где находились достаточно длительное время. После чего данные лица заявили, что паспорта у них нет, но, осмотрев туалет, были обнаружены остатки их паспортов, которые они уничтожили", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что иностранцами оказались граждане Ирана. Пограничники установили, что поддельные паспортные документы и посадочные билеты на один из Европейский рейсов в туалете им должен был передать другой иностранец за деньги. 

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Иранцам отказали в дальнейшем следовании, их отправят обратно в Иран.

Ранее сообщалось, что правоохранители Деснянского управления полиции разоблачили 29 человек без разрешительных документов на пребывание в Украине. Нелегалов оштрафовали на сумму около 70 000 гривен.

Недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

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Киев нелегалы аэропорт Борисполь

Источник: Сегодня

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