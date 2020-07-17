Возле киевского метро произошел взрыв: есть раненые

В Киеве в 20:08 в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
"Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции", – заявил глава столицы.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, работающие на месте.
Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.
Ранее сообщалось, что на строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: там "прилег на бок" строительный автокран. Во время ЧП никто из людей не пострадал.
Также в Киеве возле станции метро "Выдубичи" произошло жестокое убийство мужчины. За несколько часов подозреваемых задержали на одной из станций метро. Подозреваемые, которым 18 и 29 лет, задержаны. Им грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы. В суд подано ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.
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