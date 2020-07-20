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В киевском парке поймали мужчину, пристававшего к мальчику

20 июля, 10:06

Наталья Руда Наталья Руда

Инцидент произошел в парке "Отрадный"

В столичном парке "Отрадный" поймали мужчину, который приставал к мальчику в уборной, пока мама ребенка стояла на улице.

Об этом сообщается на странице "Муниципальной охраны" в Facebook.

"Дежурный наряд охраны поймал мужчину, который цеплялся к мальчику в уборной, пока мама ждала его на улице. Задержали, передали полиции. Надеемся, сейчас субъект понесет справедливое наказание и ни один ребенок не станет очередной жертвой", – говорится в сообщении.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева приговорил к шести годам лишения свободы 57-летнего жителя Ровенской области, который развращал свою трехлетнюю дочь.

Также столичная полиция сообщила подробности задержания 41-летнего киевлянина, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности, 10-летней девочки. Он знакомился с детьми в интернете "для удовлетворения собственной половой страсти неестественным путем". При обысках у него нашли мобильный телефон с фотографиями порнографического характера, которые ему прислали сами малолетние.

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Киев задержание педофилия

Источник: Сегодня

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