В Киевской области мужчина похитил и пытал любовника жены

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Житель Переяслава заподозрил свою жену в измене, после чего похитил предполагаемого ухажера и пытал его. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В масках с прорезями для глаз неизвестные напали на 38-летнего мужчину по месту его проживания. Избили, надели ему на руки наручники, на голову – полиэтиленовый пакет, погрузили в багажник авто и вывезли в неизвестном направлении. Там один из них продолжил пытать мужчину, бил деревянной битой по голове, жег газовой лампой бедра. Издевательства продолжались почти три часа. После чего мучитель отпустил пленника домой", – говорится в сообщении.

Пострадавший мужчина обратился в полицию.

В итоге похитителя задержали. Ним оказался 43-летний местный житель.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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По факту пыток и похищения человека полиция открыла два производства по ч. 2 ст. 127 и по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении. Судом избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Пострадавший с многочисленными травмами находится на лечении.

На данный момент разыскиваются другие соучастники преступления.

Ранее столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины. Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов.

Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

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