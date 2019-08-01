Женщина не сообщила родным о своих планах и испуганные родственники обратились в полицию

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Киевской области на трассе нашли женщину, которая пешком шла на концерт Винника https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 2019-08-01T16:14:00+03:00 Происшествия Женщина не сообщила родным о своих планах и испуганные родственники обратились в полицию

Патрульные полицейские обнаружили ночью на Житомирской трассе близ села Стоянка женщину, которая шла на концерт своего кумира – певца Олега Винника. Поклонница не сообщила о планах посетить мероприятие своим родным, поэтому они успели заявить об ее исчезновении. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Настоящие поклонницы могут преодолеть все ради возможности попасть на концерт своего кумира. Ночь, автодорога Киев – Чоп, вблизи села Стоянка шла вдоль дороги женщина. Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо, и выяснить все обстоятельства, почему же гражданка оказалась ночью сама на автодороге. Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако никому не сообщила. Патрульные установили, что родные, не зная куда делась страстная поклонница Винника, успели заявить о пропаже женщины", – говорится в сообщении.

Реклама

Стражи порядка доставили 33-поклонницу в Макаровский ОП и сообщили хорошие новости старшей сестре – что женщина нашлась целой и невредимой.

В тренде Август начинается с похолодания: синоптик уточнила прогноз погоды

Тем временем на что только не готовы поклонницы певца Олега Винника ради того, чтобы стать ближе к кумиру. В интернете "волчицы" отыскали заманчивое предложение – за 10 000 гривен каждый желающий может купить горстку асфальта, на котором стоял артист.

Ранее сообщалось, что под Киевом патрульные полицейские обнаружили двух девочек восьми и девяти лет, которые по трассе Киев – Чоп направлялись в сторону Житомирской области. Дети были без сопровождения взрослых. Как выяснилось, дети заскучали, пока их мама была на работе, и решили навестить бабушку, которая живет в Житомирской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама