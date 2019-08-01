В Киевской области на трассе нашли женщину, которая пешком шла на концерт Винника

Патрульные полицейские обнаружили ночью на Житомирской трассе близ села Стоянка женщину, которая шла на концерт своего кумира – певца Олега Винника. Поклонница не сообщила о планах посетить мероприятие своим родным, поэтому они успели заявить об ее исчезновении. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
"Настоящие поклонницы могут преодолеть все ради возможности попасть на концерт своего кумира. Ночь, автодорога Киев – Чоп, вблизи села Стоянка шла вдоль дороги женщина. Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо, и выяснить все обстоятельства, почему же гражданка оказалась ночью сама на автодороге. Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако никому не сообщила. Патрульные установили, что родные, не зная куда делась страстная поклонница Винника, успели заявить о пропаже женщины", – говорится в сообщении.
Стражи порядка доставили 33-поклонницу в Макаровский ОП и сообщили хорошие новости старшей сестре – что женщина нашлась целой и невредимой.
Тем временем на что только не готовы поклонницы певца Олега Винника ради того, чтобы стать ближе к кумиру. В интернете "волчицы" отыскали заманчивое предложение – за 10 000 гривен каждый желающий может купить горстку асфальта, на котором стоял артист.
Ранее сообщалось, что под Киевом патрульные полицейские обнаружили двух девочек восьми и девяти лет, которые по трассе Киев – Чоп направлялись в сторону Житомирской области. Дети были без сопровождения взрослых. Как выяснилось, дети заскучали, пока их мама была на работе, и решили навестить бабушку, которая живет в Житомирской области.
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