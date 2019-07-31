Дети решили отправиться к бабушке, ориентируясь по карте в телефоне

Фото: патрульная полиция Киевской области

Под Киевом нашли детей, которые пешком решили дойти до Житомирской области https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8 2019-07-31T15:33:00+03:00 Происшествия Дети решили отправиться к бабушке, ориентируясь по карте в телефоне

Под Киевом патрульные полицейские обнаружили двух девочек восьми и девяти лет, которые по трассе Киев – Чоп направлялись в сторону Житомирской области. Дети были без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"У патрульных батальона Чайки была обычная, относительно спокойная смена. Они ехали по автодороге Киев – Чоп, патрулировали. Где-то на 19-м километре автодороги им встретились двое детей в возрасте 8 и 9 лет. Без сопровождения взрослых. Стражам порядка удалось узнать у малышей все детали этого события. Как оказалось, пока их мама была на работе, детям стало скучно. Однако они знают адрес бабушки, которая проживает в Житомирской области. Также дети уже умеют пользоваться смартфонами и навигаторами. А значит, решили пойти пешком к бабушке с помощью карты на телефоне", - говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киевская область Реклама

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Патрульные узнали контактную информацию матери девочек и сообщили ей о ее маленьких путешественниках. Целых и неповрежденных детей стражи порядка передали маме, которая приехала на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в селе Григорьевка правоохранители разыскали двухлетнего мальчика, который исчез со двора, где играл с собакой.

Напомним, что несколько месяцев назад в Киеве произошла трагедия: воспитательница детсада утопила в озере двух родных детей. Ее признали невменяемой.

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