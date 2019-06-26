В Киевской области на взятке погорел полицейский

"Оборотень" вымогал деньги от наркозависимого

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киевской области в вымогательстве и получении 500 долларов взятки разоблачили полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, 29-летний следователь следственного управления полиции Киевской области вымогал от наркозависимого 500 долларов США. За эти деньги полицейский обещал не привлекать его к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Сейчас взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужу. Меру пресечения ему выберет суд", – рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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