В Киевской области на взятке погорел полицейский

Фото: СБУ

В Фастове сотрудники службы безопасности Украины во время получения взятки задержали полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, инспектор сектора реагирования полиции требовал от местного жителя 15 тысяч гривен. За эти деньги он обещал мужчине не направлять в суд административный протокол, который был составлен за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейского задержали при получении последней части взятки на железнодорожном вокзале в Фастове.

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"Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании судом меры пресечения", – рассказали в СБУ и отметили, что копу грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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