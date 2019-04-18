В Киевской области на взятке погорели чиновники, отвечавшие за питание детей

Чиновники получили от частного предпринимателя взятку в 99 300 гривен

Фото: kv.npu.gov.ua.

Правоохранители задержали двух должностных лиц Киево-Святошинского районного совета, которые получили от частного предпринимателя взятку в 99 300 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Так, 46-летний директор коммунального учреждения Киево-Святошинского районного совета, который отвечал за детское питание, по предварительному сговору с другим 37-летним должностным лицом, которое также отвечало за это направление деятельности, требовали и получили от частного предпринимателя неправомерную выгоду", – говорится в сообщении.

В ходе обысков у одного из фигурантов оперативники обнаружили и изъяли почти 300 000 гривен, различную валюту, мобильный телефон, пистолет ТТ, большое количество патронов различного калибра, три нарезных карабина, магазины, глушитель, два предмета, похожих на автоматы Калашникова, охотничье ружье, травматический пистолет.













По месту жительства другого соучастника полицейские изъяли 11,5 тысячи гривен, мобильные телефоны, печать частного предпринимателя и различную документацию.

Двум чиновникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"), ч. 3 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения для них выберет суд.

Ранее мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

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