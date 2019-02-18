В Киевской области на взятке поймали полицейского

Правоохранителя задержали во время получения 2 тысяч долларов

Фото: СБУ.

В Киевской области на взятке поймали полицейского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a97/337/5c6a973373444.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a97/337/5c6a973373444.jpg 2019-02-18T13:39:00+02:00 Происшествия Правоохранителя задержали во время получения 2 тысяч долларов

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке следователя одного из райотделов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.







Как выяснилось, полицейский вымогал от местного жителя две тысячи долларов США. За эти деньги он обещал вернуть мужчине автомобиль, который изъяли из-за подделки свидетельства о его регистрации. Злоумышленника задержали в районном центре после получения всей суммы взятки.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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