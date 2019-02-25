В Киевской области на взятке задержали оперуполномоченного уголовного розыска
Вместе с полицейским задержали посредника
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции при получении $3 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Вместе с полицейским задержали посредника. По предварительной информации, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Белоцерковской полиции требовал и получил от гражданина денежные средства, обещая ему помочь избежать ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу. Оперуполномоченного и посредника задержали во время передачи средств.
В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области на взятке задержали оперуполномоченного уголовного розыска". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Летели доллары, летели": в Ровенской области разоблачили взяточника из ВСУ
Командир воинской части требовал у предпринимателя деньги за подписание договора
В Одесской области на систематических взятках погорел полицейский
Мужчину задержали во время получения очередной взятки
В Тернополе задержали таможенного агента: требовал взятку от "евробяхера"
Предприниматель получил деньги за помощь в растаможке автомобиля
В Ужгороде задержали сотрудника МВД: брал взятки со скидкой
Заведующий сектором Закарпатского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра требовал 300 долларов