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В Киевской области на взятке задержали оперуполномоченного уголовного розыска

Сегодня, 02:59

Вместе с полицейским задержали посредника

В Киевской области на взятке задержали оперуполномоченного уголовного розыска Происшествия Вместе с полицейским задержали посредника

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции при получении $3 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Вместе с полицейским задержали посредника. По предварительной информации, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Белоцерковской полиции требовал и получил от гражданина денежные средства, обещая ему помочь избежать ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу. Оперуполномоченного и посредника задержали во время передачи средств.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному полицейскому о подозрениях по предварительной квалификацией "вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, взятки, киевская область, полицейский, ГБР

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