В Киевской области нашли обгоревший труп, завернутый в ковер
Тело погибшего было обмотано еще и полиэтиленовым пакетом
Обгоревший труп мужчины нашли на обочине дороги в Яготинском районе Киевской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По предварительным данным, тело погибшего было обмотано полиэтиленовым пакетом и завернуто в ковер. Кроме того, на теле мужчины обнаружены многочисленные раны на голове и проникающие раны грудной клетки.
Сейчас для установления окончательной причины смерти назначен ряд экспертиз. По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины – "Умышленное убийство".
Напомним, В Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.
Также мы писали, что на Академгородке в столице спасатели нашли обгоревшее тело женщины. Возраст женщины установить не удалось. При ней не было документов, а лицо сильно обгорело. Предварительно, она была бездомной и решила переночевать под балконом 16-этажного дома. Что произошло потом – неизвестно. По одной из версий, женщина закурила и уснула. Точную причину смерти еще установят.
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