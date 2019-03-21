В Киевской области нашли обгоревший труп, завернутый в ковер

Тело погибшего было обмотано еще и полиэтиленовым пакетом

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Киевской области нашли обгоревший труп, завернутый в ковер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f75/af3/5c8f75af3cd24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f75/af3/5c8f75af3cd24.jpg 2019-03-21T12:32:00+02:00 Происшествия Тело погибшего было обмотано еще и полиэтиленовым пакетом

Обгоревший труп мужчины нашли на обочине дороги в Яготинском районе Киевской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, тело погибшего было обмотано полиэтиленовым пакетом и завернуто в ковер. Кроме того, на теле мужчины обнаружены многочисленные раны на голове и проникающие раны грудной клетки.

Сейчас для установления окончательной причины смерти назначен ряд экспертиз. По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины – "Умышленное убийство".

Напомним, В Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

Также мы писали, что на Академгородке в столице спасатели нашли обгоревшее тело женщины. Возраст женщины установить не удалось. При ней не было документов, а лицо сильно обгорело. Предварительно, она была бездомной и решила переночевать под балконом 16-этажного дома. Что произошло потом – неизвестно. По одной из версий, женщина закурила и уснула. Точную причину смерти еще установят.

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