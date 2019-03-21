Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области нашли обгоревший труп, завернутый в ковер

Сегодня, 12:32

Тело погибшего было обмотано еще и полиэтиленовым пакетом

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Киевской области нашли обгоревший труп, завернутый в ковер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f75/af3/5c8f75af3cd24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f75/af3/5c8f75af3cd24.jpg Происшествия Тело погибшего было обмотано еще и полиэтиленовым пакетом

Обгоревший труп мужчины нашли на обочине дороги в Яготинском районе Киевской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, тело погибшего было обмотано полиэтиленовым пакетом и завернуто в ковер. Кроме того, на теле мужчины обнаружены многочисленные раны на голове и проникающие раны грудной клетки.

Сейчас для установления окончательной причины смерти назначен ряд экспертиз. По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины – "Умышленное убийство".

Напомним, В Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

Также мы писали, что на Академгородке в столице спасатели нашли обгоревшее тело женщины. Возраст женщины установить не удалось. При ней не было документов, а лицо сильно обгорело. Предварительно, она была бездомной и решила переночевать под балконом 16-этажного дома. Что произошло потом – неизвестно. По одной из версий, женщина закурила и уснула. Точную причину смерти еще установят.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег криминал, поджог, труп, тело, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области нашли обгоревший труп, завернутый в ковер". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родились в рубашках: под Киевом семья попала в страшное ДТП и осталась цела

Сегодня, 12:05

Взрослые были пристегнуты, а дети ехали в автокреслах

На Дарницкой площади сожгли магазин, бросив в него коктейль Молотова

Сегодня, 11:31

По данным полиции, к магазину подбежали два человека в медицинских масках

В Киевской области задержали банду молодых сутенерок

Сегодня, 11:00

Сутенерками оказались четверо девушек в возрасте 21-26 лет, к своему бизнесу они привлекли 30 проституток

Под Киевом войны соседей из-за собак дошли до стрельбы

Сегодня, 09:51

"Сегодня" разбирались, что делать, если между соседями возникают конфликты из-за животных

«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой

Фанаты переживают из-за внешнего вида Юлии Началовой

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Политолог объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку сейчас

«Накануне родов муж сказал, чтобы я шла к черту с ребенком»

Аваков о решении не атаковать Гиркина при выходе из Славянска

Собака откусила мальчику руку и съела ее

В Украине не станет еще двух банков

Маленькая китаянка, переходившая дорогу, растрогала водителя
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Юлия Началова рассказала о причинах развода с Евгением Алдониным