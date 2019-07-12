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В Киевской области пьяный мужчина угрожал гранатой дочери

12 июля, 11:16

Дебошира обезвредили сотрудники полиции, мужчина раньше воевал на Донбассе

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В селе Слобода 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал гранатой своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"По спецлинии 102 поступило сообщение об угрозах несовершеннолетнему ребенку, на место происшествия сразу приехал наряд группы реагирования патрульной полиции. Работники полиции, осознавая реальную опасность, начали вести переговоры. Отвлекая внимание мужчины, полицейские умело применили приемы рукопашного боя и обезвредили хулигана. В это время в доме находились пятеро детей", – говорится в сообщении.

Предмет, похожий на гранату "Ф-1", изъяли на месте происшествия специалисты-взрывотехники. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Содержание алкоголя в крови нападающего составило 1,1 промилле.

Полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Также устанавливаются пути происхождения взрывного предмета. Известно, что мужчина в свое время принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины.

Ранее сообщалось, что в лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".


Также в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

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Тег граната, угрозы, киевская область

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