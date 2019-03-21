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В Киевской области в поле убили мужчину с металлоискателем

Сегодня, 08:31

Трагический инцидент произошел еще в 2016 году

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Киевской области в поле убили мужчину с металлоискателем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg Происшествия Трагический инцидент произошел еще в 2016 году

В Киевской области близ одного из сел Переяслав-Хмельницкого района застрелил из мести мужчину, который с металлоискателем занимался поиском объектов старины в поле возле населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Трагический инцидент произошел в августе 2016 года. Сообщается, что мужчина с металлоискателем оскорбил жителя села, тот обиделся и выстрелил "обидчику" в спину из огнестрельного оружия. Мужчина от полученного ранения скончался на месте.

После этого злоумышленник спрятал тело и угнал машину погибшего, отогнав ее в Киев.

Тело жертвы было обнаружено только через полгода после убийства. Преступника задержали через четыре месяца, в его доме изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические вещества. Он приговоре к 14 годам лишения свободы. 

Ранее сообщалось, что в Херсонской области 23-летний мужчина из поселка Новая Маячка Алешковского района погиб в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны.

Также мы писали, что в начале марта в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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Тег киевская область, убийства, металлоискатели

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