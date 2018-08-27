В Днепре полиция задержала иностранца за организацию "секс-туров" в Украину

Сегодня, 16:49

На сутенера "работали" несовершеннолетние украинки

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Правоохранители задержали гражданина Турции, который организовал в Днепре "бизнес" по предоставлению сексуальных услуг иностранцам и завербовал для занятий проституцией молодых девушек. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Установлено, что иностранцы приезжали в Днепр на выходные для получения сексуальных услуг. Также полицейские выяснили, что летом 2018 года подозреваемый вывез одну из девушек в Турцию для сексуальной эксплуатации", – рассказали правоохранители.

22 августа правоохранители в арендованном иностранцем доме обнаружили трех клиентов, которые оказались гражданами Турции. Также там находились четыре девушки, три из которых – несовершеннолетние. Сейчас мужчине, организовавшему "бизнес", сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

"Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2,3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). 25 августа ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Недавно в Одесской области в одном из международных аэропортов правоохранители задержали иностранца при попытке вывезти двух украинок в Китай для сексуальной эксплуатации.

Ранее на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался вывезти за границу группу женщин для  сексуальной эксплуатации. Девушек в возрасте от 22 до 27 лет – жительниц  Харькова планировали использовать для предоставления интимных услуг в Германии.
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