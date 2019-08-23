В Киевской области задержали "турагентов", переправлявших через границу нелегалов

Фото: прокуратура Киевской области

В Киевской области обезвредили преступную группировку в составе трех человек, которая занималась незаконной переправкой граждан из стран Ближнего Востока через государственную границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, руководитель одной из турфирм совместно со своей помощницей и бухгалтером, который работает на различные благотворительные организации, наладили схему по незаконной переправке лиц, под видом волонтеров, через границу Украины.

За каждого такого "волонтера" злоумышленники получали от 1000 долларов США.

Во время обысков обнаружены и изъяты бланки, печати, штампы, деньги, полученные от незаконной деятельности. Участники банды задержаны непосредственно во время передачи 650 долларов за переправку в Украину "волонтера" из Исламской Республики Пакистан.

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Фото: прокуратура Киевской области

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Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители Деснянского управления полиции разоблачили 29 человек без разрешительных документов на пребывание в Украине. Нелегалов оштрафовали на сумму около 70 000 гривен.

Недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

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