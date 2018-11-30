В Киевской области продавали контрабандные ювелирные украшения на 150 млн гривен

Сегодня, 16:11

Сережки и цепочки завозили в страну без уплаты налогов

Фото: прокуратура Киевской области
Фото: прокуратура Киевской области

В Киевской области разоблачили предпринимателей, которые контрабандой завозили в Украину ювелирные изделия. В результате государству нанесли ущерб на сумму свыше 30 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Правоохранители обнаружили и пресекли деятельность физического лица-предпринимателя. Выяснилось, что ювелирные украшения завозились вне таможенного контроля и продавались в специализированных магазинах под торговой маркой "Столичная ювелирная фабрика".


Фото: прокуратура Киевской области

Фото: прокуратура Киевской области

Фото: прокуратура Киевской области

Фото: прокуратура Киевской области

Фото: прокуратура Киевской области

В магазинах провели обыски, обнаружили и изъяли более 60 тысяч ювелирных изделий ориентировочной стоимостью более 150 млн гривен. Документов на эти украшения не было.

По результатам проведенных обысков, которые продолжались в течение месяца, назначены геммологическая и товароведческая экспертизы. Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах) УК Украины.

Напомним, с октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса – масштабная "охота" на предпринимателей. В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения.

Однако, ранее мы сообщали, что Государственная фискальная служба уменьшит на 10% налоговые проверки бизнеса в 2019 году. В план-график проведения проверок попадет меньше предприятий, чем в 2018-м.
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