В Киевской области продавали контрабандные ювелирные украшения на 150 млн гривен

Сережки и цепочки завозили в страну без уплаты налогов

В Киевской области разоблачили предпринимателей, которые контрабандой завозили в Украину ювелирные изделия. В результате государству нанесли ущерб на сумму свыше 30 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Правоохранители обнаружили и пресекли деятельность физического лица-предпринимателя. Выяснилось, что ювелирные украшения завозились вне таможенного контроля и продавались в специализированных магазинах под торговой маркой "Столичная ювелирная фабрика".











Фото: прокуратура Киевской области

Фото: прокуратура Киевской области

Фото: прокуратура Киевской области

Фото: прокуратура Киевской области

Фото: прокуратура Киевской области

В магазинах провели обыски, обнаружили и изъяли более 60 тысяч ювелирных изделий ориентировочной стоимостью более 150 млн гривен. Документов на эти украшения не было.

По результатам проведенных обысков, которые продолжались в течение месяца, назначены геммологическая и товароведческая экспертизы. Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах) УК Украины.

Напомним, с октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса – масштабная "охота" на предпринимателей. В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения.

Однако, ранее мы сообщали, что Государственная фискальная служба уменьшит на 10% налоговые проверки бизнеса в 2019 году. В план-график проведения проверок попадет меньше предприятий, чем в 2018-м.