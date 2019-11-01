В популярном столичном супермаркете нашли рыбу с ботулизмом

Дораду часто используют в средиземноморской кухне / Фото: Depositphotos

В Киеве подтвердили ботулизм в одном из супермаркетов. Продажа вяленой рыбы в магазине приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр Госпродподтребслужбы.

Внеплановую проверку супермаркета провели после заболевания ботулизмом жителя Киева, который покупал рыбу в этом супермаркете. Так, Госпродпотребслужба отобрала в магазине образцы пищевых продуктов.

"По результатам лабораторных исследований Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (экспертное заключение № 014336 д.у. / 19 от 30.10.2019) обнаружено ботулинистические токсины в образце проб "Толстолобик вяленый потрошенный, 1 сорта"", – говорится в сообщении.

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Ведомство обязало управляющего магазином временно приостановить реализацию рыбной продукции – толстолобик вяленый потрошенный и устранить обнаруженные нарушения.

Напомним, что в Киевской области зарегистрировано уже три случая заболевания ботулизмом, один из заболевших скончался.

Госпродпотребслужба призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также соблюдать требования по приготовлению и хранению сырья и блюд из мяса, рыбы в домашних условиях.

Напомним, ранее в Киеве от агрессивной формы ботулизма скончалась 47-летняя женщина. Также смотрите в сюжете подробности ЧП с заболеванием ботулизмом в столице:

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