В селе под Киевом двое парней избивали и грабили женщин

Сегодня, 16:22

Преступниками оказался 19-летний ранее судимый мужчина и его 16-летний друг

Фото: Нацполиция Киевской области
Фото: Нацполиция Киевской области

В селе Мисайловка Богуславского района произошел разбой, двое пьяных парней напали на местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Парни напали на девушку, избили и ограбили, забрав ее сумочку с личными вещами. Пострадавшая вызвала полицию и назвала приметы нападавших. Оказалось, что недалеко от места преступления произошло еще два нападения на женщин. Там женщин также избили и ограбили.

Вместе с тем, по информации полиции, третье нападение для злоумышленников было неудачным, женщина вовремя воспользовалась газовым баллончиком и сумела себя защитить. Полицейские быстро нашли двух мужчин, нападавших на женщин. Ими оказались 19-летний ранее судимый молодой человек и его 16-летний друг. Оба местные жители.

При задержании работниками полиции злоумышленники пытались убежать. Совершеннолетнего парня задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") и ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 8 ноября в Киеве 18-летние парни напали на курьера и отобрали два мобильника. Молодые люди не захотели расплачиваться за товар.

Кроме того, 14 ноября на Троещине грабитель ворвался в квартиру и вынес ноутбук и велосипед. Преступник вбежал в квартиру, когда девушка открыла двери своему брату.
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